Osmanlıspor’da Özköylü dönemi – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ’da Özköylü dönemi

    Osmanlıspor’da Özköylü dönemi
    Üst üste alınan 2 yenilginin ardından ile yollarını ayıran 'da yeni hoca belli oldu. Başkent ekibi, ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki hocayla bugün saat 11.00'de Batıkent Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi.

    12. haftada Gazişehir'i konuk edecek olan Adana, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışan Adana, taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

    GALİBİYET serisini 3 maça çıkaran Denizlispor gözünü Bolu'ya dikti. Teknik direktör , sezonun en zor deplasmanına çıkacaklarını kaydedip, "Elimizden geleni yapacağız" dedi

    AFYON'A attığı golle 'un 3 haftalık galibiyet özlemine son veren Pote, iddialı konuştu: "Galibiyetlerin devamı gelecek. Taraftarlarımız şüphesi olmasın."
    1. 8.11.2018
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