Bolu’dan büyük söz – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ’dan büyük söz

    Bolu’dan büyük söz

    Kırmızı-beyazlıların hocası iddialı: 26 yıllık özlem sona erecek. ’e yükseleceğiz

    Sezona süper bir başlangıç yapan 'da söz hocanın... Kırmızıbeyazlılar, ligdeki tek yenilgisini takipçisi olduğu lider G.Birliği'nden alırken, , özlemine son vereceklerini iddia etti. 26 yıllık hasretin biteceğini kaydeden tecrübeli hoca, "Artık zamanı geldi. Bu futbolumuzu ve aldığımız başarılı sonuçları istikrarlı bir şekilde sürdürüp, Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.

    'BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ'
    12. haftada oynanacak maçına da değinen Karafırtınalar, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Hem başarımızın tesadüf olmadığını göstermek hem de rakibimizle puan farkını artırmak açısından önemli bir 90 dakikaya çıkacağız. Önceki maçlarda olduğu kazanmaktan başka düşüncemiz yok" sözlerini sarfetti.
    1. 8.11.2018
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