Bolu’dan büyük söz
Kırmızı-beyazlıların hocası Sait Karafırtınalar iddialı: 26 yıllık özlem sona erecek. Süper Lig’e yükseleceğiz
'BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ'
12. haftada oynanacak Denizli maçına da değinen Karafırtınalar, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Hem başarımızın tesadüf olmadığını göstermek hem de rakibimizle puan farkını artırmak açısından önemli bir 90 dakikaya çıkacağız. Önceki maçlarda olduğu kazanmaktan başka düşüncemiz yok" sözlerini sarfetti.
- 8.11.2018
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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