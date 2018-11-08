Altay’da büyük şok – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Altay’da büyük şok

    Altay’da büyük şok
    Gazişehir deplasmanına sonrası Altaylı futbolcuların zehirlendiği ortaya çıktı. 'teki bir restoranda yemek yiyen Paixao, Mustafa, Tevfik, Hüsamettin hastaneye kaldırıldı.

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