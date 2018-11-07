Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal'ın duygusal gecesi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Balıkesirli milli kaleci 'ın duygusal gecesi

    Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal'ın duygusal gecesi

    İstanbulspor'un kalecisi , Pazartesi akşamı ile oynanan maçta duygusal anlar yaşadı

    Balıkesirli milli kaleci Pazartesi akşamı hayatının en duygusal 90 dakikalarından birini oynadı. Sarı siyahlı takımda bir çıkış yakalayan başarılı eldiven, 3 maçtır galip gelemeyen ve sıkıntılı bir sezon geçiren karşısında üstün bir performans ortaya koydu. Maçın kırılma anlarından 22'nci dakikada mutlak bir gole geçit vermeyen Alperen, İstanbulspor'un aldığı galibiyetin mimarı oldu.
    1. 7.11.2018 10:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal'ın duygusal gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN