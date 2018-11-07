Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal'ın duygusal gecesi
İstanbulspor'un kalecisi Alperen Uysal, Pazartesi akşamı Balıkesir ile oynanan maçta duygusal anlar yaşadı
- 7.11.2018 10:57
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
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Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
Toplam 7
Yorum
tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal'ın duygusal gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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