Altay’a gıda zehirlenmesi şoku

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adana ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek olan Altay'da zorlu maç öncesi Teknik Direktör Özden Töraydın camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Töraydın, "Biz taraftarlarımızla daha güçlüyüz. Onlar yanımızda olursa aşamayacağımız engel yok. Tüm taraftarlarımızı pazar günü Atatürk Stadı'nda bekliyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Büyük Altay camiası olarak kenetlenip yeniden çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Altay - Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı. Yönetim biletlerde indirime giderken, yalnızca kapalı tribün biletleri satışa sunulacak. Öğrenci biletleri 5 TL'den satışa çıkarken, normal biletler ise 15 TL'den alıcı bulacak.



FUTBOLCULAR HASTANELİK OLDU

Sakat olan oyuncularını Adana Demirspor maçına yetiştirmek için seferberlik ilan edilen Altay'da gıda zehirlenmesi şoku yaşandı. Gazişehir FK ile oynanan maçın ardından Gaziantep'te bir restoranda yemek yiyen siyah-beyazlı kafilede İzmir'e döndükten sonra bazı oyuncular şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi sorunlar yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine yapılan tetkiklerde Gaziantep'te yenilen yemeğin, gıda zehirlenmesine sebep olduğu anlaşıldı. Murat Uslu, Hüsamettin Yener, Tevfik, Paixao ve masör Uğur Baloğlu hastaneye giderek serum alırken, diğer oyuncular da ilaç kullanarak tedavi oldu. Dün yapılan idmana kendilerini iyi hisseden oyuncular katıldı.