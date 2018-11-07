Osman Yereşen Tesisleri'nde, Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda yapılan core çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Adanaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.