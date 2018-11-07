Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
Adanaspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Osman Yereşen Tesisleri'nde, Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda yapılan core çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Adanaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 7.11.2018 12:45
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kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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