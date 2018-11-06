Reşit Akçay ayrılıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    ayrılıyor

    <a href="/index/resit-akcay?id=18f9fb3a-4af9-49d9-9dc5-d6047fcdeaca" class="" rel="tag">Reşit Akçay</a> ayrılıyor
    Eskişehir deplasmanında üç puan bırakan 'da teknik direktör Mustafa istifa kararı aldı. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen , son olarak 'a da mağlup olunca teknik direktör Akçay'ın istifa kararı aldığı öğrenildi. M. istifasını bugün açıklayacak.
    1. 6.11.2018
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