Osmanlıspor'da M. Reşit Akçay dönemi bitti – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'da M. dönemi bitti

    <a href="/index/osmanlispor?id=03d8d1a4-1ea6-4939-bfe1-354d0b5449ef" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>'da M. <a href="/index/resit-akcay?id=18f9fb3a-4af9-49d9-9dc5-d6047fcdeaca" class="" rel="tag">Reşit Akçay</a> dönemi bitti

    1. Lig'de mücadele veren , Teknik Direktör Mustafa Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    'da Akçay dönemi sona erdi. temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcının istifasını yönetime sunarak görevinden ayrıldığını duyurdu. tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "Değerli Mustafa , yönetimimize istifasını vermiş olup yönetim kurulumuzca istifası kabul edilmiştir. Karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış olduğumuz Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Başkent ekibi, 1. Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 13 puanla 10. sırada yer alıyor.
    1. 6.11.2018 15:46
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