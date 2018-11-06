Osmanlıspor'da M. Reşit Akçay dönemi bitti
Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
"Değerli teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, yönetimimize istifasını vermiş olup yönetim kurulumuzca istifası kabul edilmiştir. Karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış olduğumuz Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 13 puanla 10. sırada yer alıyor.
- 6.11.2018 15:46
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DG Sivasspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
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Yorum
maho ben söyledin Sivas hocanın biletini keser diye bir de Sivas çok faul yapıyor buna da bir çare bulması lazım yeni hocanın
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sam Baskan korkudan ne yapacagini sasirmis her gun bagiriyor ama gerek yok korkma fazla ceza vermezler BJK li olsaydi en buyuk ceza kesilirdi
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Burak Yılmaz'da son kararı Ağaoğlu verecek
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ged 61 burak bu hareketi yapınca öfke onun üzerine yıkıldı ve ünal karaman kendini kurtardı..yoksa bu maçın burak dahil tüm günahı ünal ın...
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