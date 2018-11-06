Milli kaleci Alperen kalesini gole kapattı
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Milli kaleci Alperen kalesini gole kapattı

    Milli kaleci Alperen kalesini gole kapattı

    ?'un milli kalecisi , takımının 'u 3 - 0 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarı oldu

    1'inci Lig'in 11'inci haftasında ekibi, dün akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 'u ağırladı. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren goller 19'uncu dakikada Aldin Cajic, 37'nci dakikada İbrahim ve 71'inci dakikada İbrahim Yılmaz'dan gelirken, kalesini gole kapatan da dikkatleri üzerine çekti. Özellikle mücadelenin 22'nci dakikasında mutlak bir gole geçit vermeyen Alperen, 'un aldığı galibiyetin de mimarı oldu.

    Bu arada Balıkesirli olan U-21 milli takım kalecisi, memleketinin takımına karşı oynamaktan dolayı farklı duygular yaşadığını belirtti. Alperen Uysal, " böyle durumlar gayet doğal. Eski takımınıza karşı veya memleketinizin takımına karşı profesyonel hayatta rakip olabiliyorsunuz. Ancak formasını giydiğimiz takımın başarısı için mücadele etmek zorundayız. Evimizde aldığımız 3 puandan dolayı da mutluyum" ifadelerini kullandı.

    1. 6.11.2018 13:32
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