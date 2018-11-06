Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları Gençlerbirliği maçından puansız dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Mağlubiyetin hiç istemedikleri bir sonuç olduğunu belirten Kazancıoğlu, "5 maçtır kazanamamak olumsuz bir tablo ama biz bu durumdan çıkabilecek potansiyele sahibiz. Üzerimizdeki kara bulutlar inşallah kısa zamanda dağılır. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancıoğlu, Gençlerbirliği maçını unutup hafta sonu oynayacakları Kardemir Karabükspor maçına odaklanacaklarını ifade ederek, "İnşallah bu maç bizim için yeni bir başlangıç olur, saha ve seyircimizin önünde güzel günlerin başlayacağı bir karşılaşma oynarız. Bu maçtan galibiyet alarak önümüze bakmak istiyoruz." diye konuştu.