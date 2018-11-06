Giresunspor kötü gidişatı sonlandırmak istiyor
Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu: "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları Gençlerbirliği maçından puansız dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Mağlubiyetin hiç istemedikleri bir sonuç olduğunu belirten Kazancıoğlu, "5 maçtır kazanamamak olumsuz bir tablo ama biz bu durumdan çıkabilecek potansiyele sahibiz. Üzerimizdeki kara bulutlar inşallah kısa zamanda dağılır. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kazancıoğlu, Gençlerbirliği maçını unutup hafta sonu oynayacakları Kardemir Karabükspor maçına odaklanacaklarını ifade ederek, "İnşallah bu maç bizim için yeni bir başlangıç olur, saha ve seyircimizin önünde güzel günlerin başlayacağı bir karşılaşma oynarız. Bu maçtan galibiyet alarak önümüze bakmak istiyoruz." diye konuştu.
- 6.11.2018 10:10
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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