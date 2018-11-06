Giray Bulak'a 1 maç ceza
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Giray Bulak'a 1 maç ceza

    Giray Bulak'a 1 maç ceza

    (), Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 resmi müsabakadan men cezası verdi

    () (), Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Giray Bulak'a, Balıkesirspor Baltok ile Pendikspor arasında oynanan karşılaşmasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

    Kurul ayrıca, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 'a da 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

    1. 6.11.2018 16:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giray Bulak'a 1 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN