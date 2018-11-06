İlhan’ın 12. dakikada attığı golle 3 puanı alan kırmızı-siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig’de liderliğini sürdürdü
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 yenerek 11'inci maçında 10'uncu galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Başkent temsilcisi, 12. dakikada gelişen atakta tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan'ın kaydettiği golle öne geçti, bu gol Gençler'e zaferi getirdi.
GİRESUN 5 MAÇTIR KAYIP
Geride kalan 11 maçta 10 galibiyet alan ve tek beraberliğini Adanaspor karşısında alan Gençlerbirliği, Süper Lig potasına en yakın rakibi olan Denizlispor'un 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise kötü gidişe dur diyemedi. Sezona Metin Diyadin ile başlayan ve sonra Hüseyin Kalpar ile anlaşan Çotanaklar, son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilirken 3 de yenilgi yaşadı.
KÖTÜ OYNADIK AMA
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak, bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici. Mutluyuz" diye konuştu.
HAK ETMEDİK
Giresun'un hocası Hüseyin Kalpar ise "Basit bir hatadan yediğimiz golle mağlup olduk. Yenildik ama ezilmedik. Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık" dedi
- 5.11.2018 21:32
- Güncelleme: 6.11.2018 01:33
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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