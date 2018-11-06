Spor Toto 1. Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 yenerek 11'inci maçında 10'uncu galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Başkent temsilcisi, 12. dakikada gelişen atakta tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan'ın kaydettiği golle öne geçti, bu gol Gençler'e zaferi getirdi.



GİRESUN 5 MAÇTIR KAYIP

Geride kalan 11 maçta 10 galibiyet alan ve tek beraberliğini Adanaspor karşısında alan Gençlerbirliği, Süper Lig potasına en yakın rakibi olan Denizlispor'un 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise kötü gidişe dur diyemedi. Sezona Metin Diyadin ile başlayan ve sonra Hüseyin Kalpar ile anlaşan Çotanaklar, son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilirken 3 de yenilgi yaşadı.



KÖTÜ OYNADIK AMA

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak, bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici. Mutluyuz" diye konuştu.



HAK ETMEDİK

Giresun'un hocası Hüseyin Kalpar ise "Basit bir hatadan yediğimiz golle mağlup olduk. Yenildik ama ezilmedik. Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık" dedi