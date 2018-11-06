Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    1-0

    Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor

    İlhan’ın 12. dakikada attığı golle 3 puanı alan kırmızı-siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig’de liderliğini sürdürdü

    Spor Toto 1. Lig'de bu sezon fırtına gibi esen , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 yenerek 11'inci maçında 10'uncu galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Başkent temsilcisi, 12. dakikada gelişen atakta tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan'ın kaydettiği golle öne geçti, bu gol Gençler'e zaferi getirdi.

    GİRESUN 5 MAÇTIR KAYIP
    Geride kalan 11 maçta 10 galibiyet alan ve tek beraberliğini Adanaspor karşısında alan Gençlerbirliği, Süper Lig potasına en yakın rakibi olan Denizlispor'un 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise kötü gidişe dur diyemedi. Sezona Metin Diyadin ile başlayan ve sonra Hüseyin Kalpar ile anlaşan Çotanaklar, son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilirken 3 de yenilgi yaşadı.

    KÖTÜ OYNADIK AMA
    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak, bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici. Mutluyuz" diye konuştu.

    HAK ETMEDİK
    Giresun'un hocası Hüseyin Kalpar ise "Basit bir hatadan yediğimiz golle mağlup olduk. Yenildik ama ezilmedik. Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık" dedi

    1. 5.11.2018 21:32
    2. Güncelleme: 6.11.2018 01:33
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