Boğa'dan farklı tarife – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Boğa'dan farklı tarife

    Boğa'dan farklı tarife

    İstanbulspor, evinde ağırladığı Balıkesir’i Cajic, Halil ve İbrahim’in golleriyle mağlup etti. Bal-Kes’in galibiyet özlemi ise 4 maça çıktı

    Spor Toto 1. Lig'de 11'inci haftanın son gününde İstanbulspor, evinde 'u konuk etti. Alt sıralardan kurtulma çabasındaki iki takımın mücadelesinde sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek evinde üst üste ikinci galibiyetini aldı. 19'da Aldin Cajic, 38'de ve 44'te ise İbrahim Yılmaz'ın golleriyle 3 puana uzanan İstanbulspor puanını 13'e yükseltti. Galibiyet özlemi 4 maça çıkan Balıkesirspor ise 10 puanda kalırken düşme potasına geriledi.

    1. 6.11.2018
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