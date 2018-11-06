Altınordu'da 1 formaya 2 aday
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'da 1 formaya 2 aday

    Altınordu'da 1 formaya 2 aday

    Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda 6'ıncı sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak olan 16 puanla 7'nci sıradaki 'da bir formaya iki talip var

    1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda 6'ıncı sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak olan 16 puanla 7'nci sıradaki 'da bir formaya iki talip var.

    Kırmızı lacivertli ekipte geçen hafta oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında kırmızı kart gören stoper Hasan Hatipoğlu'nun yokluğunda teknik direktör savunmada altyapı patentli genç Recep Yemişçi ya da Manisaspor'dan transfer edilen Mehmet Enes'e görev verecek.
    İki futbolcu da bu sezon 2 lig ve 1 kupa maçında görev aldı.

    1. 6.11.2018 13:42
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