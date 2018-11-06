Altınordu'da 1 formaya 2 aday
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda 6'ıncı sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak olan 16 puanla 7'nci sıradaki Altınordu'da bir formaya iki talip var
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda 6'ıncı sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak olan 16 puanla 7'nci sıradaki Altınordu'da bir formaya iki talip var.
Kırmızı lacivertli ekipte geçen hafta oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında kırmızı kart gören stoper Hasan Hatipoğlu'nun yokluğunda teknik direktör Hüseyin Eroğlu savunmada altyapı patentli genç Recep Yemişçi ya da Manisaspor'dan transfer edilen Mehmet Enes'e görev verecek.
İki futbolcu da bu sezon 2 lig ve 1 kupa maçında görev aldı.
- 6.11.2018 13:42
-
Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
-
Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
Altınordu'da 1 formaya 2 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.