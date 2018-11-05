Pote var sıkıntı yok! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Pote var sıkıntı yok!

    Pote var sıkıntı yok!

    , evinde Afyon’u yıldızı ’nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Akdeniz ekibi puanını 19’a yükseltti

    Spor Toto 1. Lig'e bu sezon şampiyonluk iddiasıyla giren takımlardan evinde Afjet Afyonspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Akdeniz ekibi, yıldız golcüsü 'nin 6. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra kapanan Adana Demirspor birçok pozisyon verdi. Deplasman ekibi karşılaşma boyunca toplam 21 şut çekti. 8 isabet sağlayan Afyon gol çıkaramadı. Adana Demirspor, zoru karşılaşmayı attığı tek golle kazanmayı başardı.
    1. 5.11.2018
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