1. Lig'de liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, 11. haftada Giresunspor'u 1-0'la geçti.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Giresunspor'u 1-0 yendi.
Ligde 10 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Boluspor'un 5 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 14 puanda kaldı.
- 5.11.2018 21:32
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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