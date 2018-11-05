Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    1-0

    Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor

    1. Lig'de liderliğini sürdüren , 11. haftada 'u 1-0'la geçti.

    Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

    Ligde 10 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Boluspor'un 5 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.

    Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 14 puanda kaldı.

    1. 5.11.2018 21:32
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