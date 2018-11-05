Altınordu'da Eroğlu hedefi belirledi
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da hedefi belirledi

    Altınordu'da Eroğlu hedefi belirledi

    1'inci Lig'de üst üste , ve Tetiş Yapı Elazığspor'u yenerek 3'te 3 yaptı

    Ligde 16 puanı bulunan 7'nci sıradaki kırmızı-lacivertliler kalan 6 müsabakada en az 8 puan daha hanesine yazdırmak istiyor. Teknik patron , yakaladıkları çıkışı sürdürerek ilk yarıyı iyi bir noktada bitireceklerine inandığını vurguladı. Bu hafta deplasmanda Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ümraniyespor'la karşılaşacak temsilcisi, daha sonra Afjet Afyonspor, Altay (D), , (D) ve Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. 'da kırmızı kart cezalısı stoper Hasan forma giyemeyecek.

    1. 5.11.2018 15:25
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