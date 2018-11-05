Adanaspor, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Adanaspor, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

    1. Lig ekiplerinden , 9 Kasım Cuma günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

    Turuncu-beyazlılar, 3 Kasım'da deplasmanda oynadıkları ve 4-2 yenildikleri Denizlispor maçı sonrası bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde toplandı.

    Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman, dar alanda yapılan topla devamlılık çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı.

    Antrenmanda Renan Diniz takımdan ayrı çalıştı, Gökhan Sazdağı ise koşu yaptı.

    1. 5.11.2018 15:44
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