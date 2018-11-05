Adanaspor, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 9 Kasım Cuma günü Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
Turuncu-beyazlılar, 3 Kasım'da deplasmanda oynadıkları ve 4-2 yenildikleri Denizlispor maçı sonrası bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde toplandı.
Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman, dar alanda yapılan topla devamlılık çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı.
Antrenmanda Renan Diniz takımdan ayrı çalıştı, Gökhan Sazdağı ise koşu yaptı.
- 5.11.2018 15:44
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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