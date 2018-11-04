Rakipsiz Horoz!
Yücel İldiz’le çıkışa geçen Ege ekibi, dün Adanaspor’a şans tanımadı. Rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan yeşil-siyahlılar, 3’te 3 yaptı
İLDİZ'DEN MUTLUSU YOK
Bitiş düdüğünün ardından Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in yüzü gülüyordu. "Evimizde 4 gol atıp 3 puan almak çok güzel oldu" diyen İldiz, "Oyunumuz sürekli gelişiyor. Yediğimiz goller tamamen konsantrasyon eksikliği. Yönetimimiz, taraftarımız coşku içinde" dedi.
ADANA'DA KEYIFLER KAÇTI
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 90 dakika sonunda üzgündü. Denizlispor'un kendilerinden daha iyi oynadığını kaydeden Demirbakan, "Yapmak istediklerimizi yapamadık ve yaptırmadılar. Hatalarımızdan ders çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
GENÇLER'DEN MESAJ VAR
Gençlerbirligi Teknik Direktörü Erkan Sözeri, taraftara seslendi: "Taraftarlarımızın Giresunspor maçında da bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Biz aynı ciddiyetle maçlarımızı oynayıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Giresunspor maçı yine iş gününde ama Bolu'ya gelen taraftarlarımızı bu maça da bekliyoruz."
GİRESUNSPOR'DAN LİDERE: YENİLGİYİ TADACAKLAR
Ligin 11. haftasında namağlup lider Gençlerbirliği'ne konuk olacak Giresun'da iddialı sözler... Karadeniz ekibinin asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtip, "Önceki haftalarda sakatların çokluğu bizi çok etkiledi. Bundan sonra giderek düzeleceğimize inanıyoruz. G.Birliği maçı yeni bir başlangıç için önemli bir fırsat. Onlara sezonun ilk yenilgisini tattırmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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