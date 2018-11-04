Rakipsiz Horoz! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Rakipsiz Horoz!

    Rakipsiz Horoz!

    ’le çıkışa geçen Ege ekibi, dün ’a şans tanımadı. Rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan yeşil-siyahlılar, 3’te 3 yaptı

    Son haftaların flaş takımının son kurbanı Adana oldu. Taraftarı önünde rakibine şans tanımayan Denizlispor, maçı 4-2 kazandı. Burak Çalık'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Mehmet ve Kerem Can'ın golleriyle rakibini yıkan yeşil-siyahlılar, 3 puanın sahibi oldu. Veli ve Feczesin'in golleri 'a yetmedi. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Denizlispor, 3. sıradaki yerini korudu.

    İLDİZ'DEN MUTLUSU YOK
    Bitiş düdüğünün ardından Denizlispor 'in yüzü gülüyordu. "Evimizde 4 gol atıp 3 puan almak çok güzel oldu" diyen İldiz, "Oyunumuz sürekli gelişiyor. Yediğimiz goller tamamen konsantrasyon eksikliği. Yönetimimiz, taraftarımız coşku içinde" dedi.

    ADANA'DA KEYIFLER KAÇTI
    Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 90 dakika sonunda üzgündü. Denizlispor'un kendilerinden daha iyi oynadığını kaydeden Demirbakan, "Yapmak istediklerimizi yapamadık ve yaptırmadılar. Hatalarımızdan ders çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

    GENÇLER'DEN MESAJ VAR
    Gençlerbirligi Teknik Direktörü Erkan Sözeri, taraftara seslendi: "Taraftarlarımızın Giresunspor maçında da bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Biz aynı ciddiyetle maçlarımızı oynayıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Giresunspor maçı yine iş gününde ama 'ya gelen taraftarlarımızı bu maça da bekliyoruz."

    GİRESUNSPOR'DAN LİDERE: YENİLGİYİ TADACAKLAR
    Ligin 11. haftasında namağlup lider 'ne konuk olacak Giresun'da iddialı sözler... ekibinin asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtip, "Önceki haftalarda sakatların çokluğu bizi çok etkiledi. Bundan sonra giderek düzeleceğimize inanıyoruz. G.Birliği maçı yeni bir başlangıç için önemli bir fırsat. Onlara sezonun ilk yenilgisini tattırmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 4.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakipsiz Horoz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN