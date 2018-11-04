Gazişehir’den müthiş zafer – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Gazişehir’den müthiş zafer

    Gazişehir’den müthiş zafer
    Taraftarı önünde Altay'ı konuk eden Gazişehir, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'inde daha üstün olan ev sahibi, 50. dakikada 'nin golüyle öne geçti: 1-0. 60'ta Poepon röveşata golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90'da perdeyi Chabbi kapattı ve skoru 3-0 yaptı. Bu sonuçla Gazişehir puanını 21'e çıkarırken, Altay 12'de kaldı.

    Öğrencilerini övdü
    Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. İyi bir futbolla 3 puana ulaştıklarını belirten Altıparmak, "Sahadaki herkes üstüne düşeni yaptı. Afyon galibiyetinin ardından bu maçı da kazanmamız çok önemliydi" sözlerini sarfetti.övdü
    1. 4.11.2018
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