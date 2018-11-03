Denizli şehri hak etti
DİSİPLİNLİ OLMALIYIZ
ALTAY Teknik Direktörü Özden Töraydın, Gazişehir maçı öncesi demeç verdi. Töraydın, "Takım olarak mücadele ve oyun disiplininden ödün veremeyiz" diye konuştu.
YARENLER'E YASAK VAR
Karabükspor'un yarın evinde Boluspor'u ağırlayacağı maç öncesi flaş bir karar alındı. Karabük İl Spor Güvenlik Kurulu, Bolu taraftarlarının maça alınmayacağını bildirdi.
İKİ YILDIZ KADRO DIŞI
Adana Demirspor yönetimi flaş bir kararla Batuhan Karadeniz ile Murat Akın'ı kadro dışı bıraktı. 27 yaşındaki Batuhan 9 farklı takımda 11. kez kadro dışı kalarak tarihe geçti.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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