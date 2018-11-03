Denizli şehri hak etti – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    şehri hak etti

    Denizlispor'da Başkan Yardımcısı , şehir olarak 'de olmayı hak ettiklerini söyledi. Özpek, "Şampiyonluk yolunda taraftarlarımızın önemi çok büyük. Sıralamada ilk ikiye yerleşebilmek için bu maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

    DİSİPLİNLİ OLMALIYIZ
    ALTAY Teknik Direktörü Özden Töraydın, Gazişehir maçı öncesi demeç verdi. Töraydın, "Takım olarak mücadele ve oyun disiplininden ödün veremeyiz" diye konuştu.

    YARENLER'E YASAK VAR
    Karabükspor'un yarın evinde Boluspor'u ağırlayacağı maç öncesi flaş bir karar alındı. Karabük İl Spor Güvenlik Kurulu, Bolu taraftarlarının maça alınmayacağını bildirdi.

    İKİ YILDIZ KADRO DIŞI
    yönetimi flaş bir kararla Batuhan Karadeniz ile Murat Akın'ı kadro dışı bıraktı. 27 yaşındaki Batuhan 9 farklı takımda 11. kez kadro dışı kalarak tarihe geçti.
    1. 3.11.2018
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