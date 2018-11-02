Hedef şampiyonluk – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Hedef şampiyonluk

    Hedef şampiyonluk
    Ligde yakaladığı çıkışla 3'üncü sıraya kadar tırmanan Denizlispor, maçının hazırlıkları sürüyor. Açıklamalarda bulunan Teknik Direktör , ligin çok zorlu geçtiğini ve herkesin herkesi yenebilecek pozisyonda olduğunu söyledi. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istediklerini belirten tecrübeli hoca, "Rakibimiz çıkışa geçti. Hem yerimizi koruma hem de bir ivme yakalayıp bir üst sıraya çıkmak için tabii ki kazanmak istiyoruz. Horozu şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

    Adana cephesi iddialı
    Adanaspor Coşkun Demirbakan, " maçında kazanan taraf biz olacağız. Zor olacak ama izin verdiğimiz kadar oynarlar " diyerek iddiasını ortaya koydu.

    En az 15 puan alalım!
    Başkanı Necip Çarıkçı, devre arasına kadar en az 15 puanı amaçladıklarını söyledi. Çarıkçı, "Bunun için planlamaları yaptık. 38-40 puanla girmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 2.11.2018
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