İkisini de istiyoruz
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    İkisini de istiyoruz

    İkisini de istiyoruz

    Giresun Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, “Bizim için önemli olan lig ama ’yi yenip kupada da ilerlemek istiyoruz” dedi

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Asbaşkan Mehmet Kazancıoğlu bugün 'nda oynanacak maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncuların fazla olduğu bir dönemde zorlu bir haftaya girdiklerini belirten Kazancıoğlu, "Giresunspor için her maç önemlidir. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için önemli olan lig ama kupada da ilerlemek istiyoruz. Kupayı bir kenara bırakacak halimiz yok" diye konuştu. Asbaşkan Mehmet Kazancıoğlu, ligde 4 haftadır galibiyete hasret olduklarını ifade ederek, "Kupa maçından kısa süre sonra 5 Kasım Pazartesi çok zorlu bir deplasmanına gideceğiz. Bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Artık galibiyet hasretine son vermemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

    PEDRO EUGENİO DÖNÜYOR

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor 1966'yı 3-2 yenerek eleyerek tur atlayan Altay'da, Gazişehir G. Antep maçının hazırlıkları başladı. Teknik direktör Özden Töraydın, takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Kupa maçında 2 gol atan Pedro Eugenio'nun ilk 11'de dönmesi bekleniyor.

    CEZALI BAŞKAN YİNE SEÇİLDİ

    Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, geçen sezon futbolcusu Mertcan Çam'ı darp ettiği gerekçesiyle spordan ömür boyu men cezası almıştı. Kulüp başkanlığına bir kez daha aday olması tartışma yaratan Yetim, yapılan kongre sonucu başka bir adayın çıkmamasıyla yeniden seçildi.?

    İSTEKLERİMİZ ANLAŞILDI

    Gazişehir G. Antep teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Şu an için takım olarak henüz istediğimiz noktaya gelmedik ama oyuncularımız ne istediğimizi anlamaya başladı. İstediğimiz seviyeye, birkaç hafta sonra ulaşacağız" diye konuştu.

    ALTINORDU SERİ PEŞİNDE!

    Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın 'u konuk edecek , galibiyete kilitlendi. Daha önce İzmir'de 8 kez karşılaştığı rakibine hiç kaybetmeyen (4 g, 4 b) Altınordu, yarınki maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

    ÇETİN GÖREVİ ALDI

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlipor'da Başkan Mustafa Üstek görevi bırakma kararı aldığını açıkladı. Yeşil-siyahlıların yeni Başkanı Ali Çetin oldu. Çetin, "Mustafa Üstek rahatsızlığı uzun süreceği için 'Bu bayrağı sen taşı' dedi. Bu sene o sene. Bu yıl bu takım şampiyon olacak" diye konuştu.

    1. 1.11.2018
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