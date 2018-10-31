TY Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada;" Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 1. bendi gereğince, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü Saat 16:00'da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11 Aralık 2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir"denildi.

Geçtiğimiz hafta TY Elazığspor Kulübü Başkanı İrfan Yumakgil ve yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti.