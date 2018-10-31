Elazığspor'da kongre kararı alındı
Spor Toto 1. Liginde mücadele eden TY Elazığspor'da, yönetim kurulunun istifa etmesinin ardından kongre kararı alındığı bildirildi
TY Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada;" Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 1. bendi gereğince, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü Saat 16:00'da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11 Aralık 2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir"denildi.
Geçtiğimiz hafta TY Elazığspor Kulübü Başkanı İrfan Yumakgil ve yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti.
- 31.10.2018 17:28
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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