Elazığspor'da kongre kararı alındı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'da kongre kararı alındı

    1. Liginde mücadele eden 'da, yönetim kurulunun istifa etmesinin ardından kongre kararı alındığı bildirildi

    Kulübünden yapılan açıklamada;" Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde başlıklı 1. bendi gereğince, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü Saat 16:00'da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11 Aralık 2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir"denildi.

    Geçtiğimiz hafta TY Elazığspor Kulübü Başkanı İrfan Yumakgil ve yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti.

    1. 31.10.2018 17:28
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