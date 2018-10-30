Horoz evinde ötüyor – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Horoz evinde ötüyor

    Horoz evinde ötüyor
    ADANASPOR'U konuk edecek Denizlispor, iç sahadaki performansıyla güven veriyor. Taraftarı önünde son 3 maçta 3 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü , yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini söyledi.
    1. 30.10.2018
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