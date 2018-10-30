Hedefimiz Süper Lig – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Hedefimiz Süper Lig

    Hedefimiz Süper Lig

    ’ın yeni hocası Töraydın, Süper Lig için temel atacaklarını söyledi

    ALPER Avcı'nın yerine sportif direktörlükten ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, 2.5 yıllık planlarını açıkladı. Töraydın, "Süper Lig'de kalıcı olacak bir yaratacağız. Bu yıl ilk amacımız ligde kalmak. Yakalayabilirsek Play-Off'u istiyoruz. Takımla konuştum, onlara güveniyorum. Kapasitelerini biliyorum. Çıkış yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 30.10.2018
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