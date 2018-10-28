Hatay, tek attı 3 aldı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Hatay, tek attı 3 aldı

    Hatay, tek attı 3 aldı

    deplasmanında 74’te Yusuf ile kazanan Hatayspor, yenilmezlik serisini 5’e çıkardı.

    1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Devre golsüz eşitlikle geçilirken, 70'te Hatay'da; Mesut'un serbest vuruşu direğe takıldı. 72'de Eren'in kırmızı kartının ardından baskıyı artıran Hatay, 74'te Yusuf'un kafasıyla galibiyeti getirdi: 1-0. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Hatay, puanını da 15 yaptı. Gakgoş ise 7 puanda kaldı.
    1. 28.10.2018
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