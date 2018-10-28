FUAT ÇAPA: "RAKİPLERİMİZLE OLAN PUAN FARKINI DAHA AZA İNDİRDİK"

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Rakiplerimizle olan puan farkını daha aza indirdik." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, son haftalardaki mağlubiyetlerin ardından bugün alınan 3 puanın önemli olduğunu kaydetti.

Mağlup oldukları haftalarda rakipleriyle olan puan farkının her geçen gün artmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çapa, şöyle konuştu:

"Bugün galip gelerek rakiplerimizle olan puan farkını daha aza indirdik. İlk devre hedefimiz en az 13-14 puan almaktı. Bu puanları alarak ikinci devreye hazır olmak istiyoruz. Oyun olarak gayet iyiydik. Bundan sonraki süreçte ilk haftalarda olduğu gibi sahada mücadele eden ve coşkulu oynayan bir Eskişehirspor olmak zorunda. Rakibe pozisyon vermedik. Bugün farklı bir sistemde, farklı saha dizilişiyle oynadık ve gayet başarılı olduk. Oyuncularımı ve taraftarımızı tebrik ediyorum."



ORHAN ÇIKIRIKÇI: "GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI GOLE ÇEVİREMEDİK"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise Eskişehirspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ve bir gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta iyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semin Güler, Tolga Yakut (Dk. 81 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+1 Metehan Altunbaş), Talha Erdoğan (Dk. 72 Alperen Kocabaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 79 Barış Örücü), Onur Ergün, Cajic (Dk. 72 Murat Duruer), Arif Morkaya, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Bauque (Dk. 60 İbrahim Halil Çolak)

Gol: Dk. 68 Furgan Polat (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Muhsin Yıldırım, Dk. 32 Cajic, Dk. 83 Akaminko, Dk. 90+3 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 71 Talha Erdoğan, Dk. 82 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)