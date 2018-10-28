Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi. Öte yandan Osmanlıspor, 61. dakikada Magaye ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 66 Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 71 David Deniz Kılınç), Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş
Gol: Dk. 43 Serdar Deliktaş (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 52 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 73 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Altınordu)
- 28.10.2018 21:47
- Güncelleme: 28.10.2018 21:47
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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