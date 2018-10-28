Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Altınordu, deplasmanda 'u 1-0 yendi

    Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi

    1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Altınordu, deplasmanda 'u 1-0 yendi. Öte yandan Osmanlıspor, 61. dakikada Magaye ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş

    Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, , , , Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 66 ), Hasan Kılıç, Lumanza, (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye

    Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, , Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 71 David Deniz Kılınç), Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), , Serdar Deliktaş

    Gol: Dk. 43 Serdar Deliktaş (Altınordu)

    Sarı kartlar: Dk. 52 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Numan Çürüksu (), Dk. 73 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Altınordu)

    1. 28.10.2018 21:47
    2. Güncelleme: 28.10.2018 21:47
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