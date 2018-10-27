Yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan ile farklı bir kimliğe bürünen Adanaspor, Karabük engelini rahat geçti. 31'de Eren Keleş'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ahmet Dereli gole çevirdi: 1-0. Devre bu skorla geçilirken; 53'te bir kez daha sahneye çıkan Ahmet, durumu 2-0'a getirdi. 57'de Eren Keleş skoru 3-0 yaparak takımını rahatlattı. 76'da Renan, savunmanın arkasına koşan Eren'i topla buluşturdu ve başarılı oyuncu kendisinin ikinci golünü atarak 4-0'lık zaferi tescilledi. Bu galibiyetle Adana 13 puana yükselirken, Karabük eksi 2 ile son sırada kaldı.?



DEMİRBAKAN:"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Rakiplerinin durumunun üzücü olduğunu anlatan Demirbakan, "Kulüpler iyi denetlenirse böyle olaylar olmaz. Türk futboluna zarar veriyorlar ve kaybolup gidiyorlar. Karabük'te o borcu yapan kimlerse soruştursunlar. Adamın 100 trilyon borcu var, daha transfer yapıyor, yapmasın. Buna engel olunmalı. Sorumluluk sahipleri soruşturulmalı. Ben Karabükspor için üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Demirbakan, şöyle konuştu: "Kazandık. İnşallah böyle devam eder. Ben Adanaspor'da olmaktan mutluyum. İnşallah daha iyi başarılara imza atarız, henüz bir şey yok. İlk hedefim ligde ilk 10'a girmekti. Maç fazlasıyla 8. olduk. Ondan sonra hedef değiştireceğiz, başka hedefler ararız. Biraz tedbirli ve temkinli olmakta fayda var. Çalışırsanız zor iş kolay olur, çalışmazsanız kolay iş zor olur. Futbolcularıma teşekkür ediyorum, oyun ciddiyeti ve disiplinle oynadılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

LEVENT AÇIKGÖZ: "BASİT HATALARDAN GOLLER YEDİK"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, genç bir kadroya sahip olduklarını, hatalarını gidermek için çalıştıklarını ifade etti. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında kalecileri Furkan Kaçar'ın hata yaparak rakibe fırsat vermesine rağmen takımın olumlu bir görüntü ortaya koyduğunu anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu: "İlk golü yedikten sonra rakibe fazlasıyla pozisyon verdik. Basit hatalardan goller yedik ve sonuç farklı oldu. Genç çocuklar, bunların üzerine ısrarla gideceğiz. Onlarla bu ligi böyle bitireceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her hafta böyle farklı mağlup olan genç bir takımımız var. İlk golden sonra sanki maç bitmiş gibi bir hava oluşuyor maalesef takımda. Bu saatten sonra kaybedecek bir şeyimiz yok. Hedefimiz bu çocuklardan Türk futboluna 4-5 oyuncu kazandırmak. Karabükspor bu sene 50. yılına giriyor. Kurulduğu günden bu yana belli ismi olan, ağırlığı olan bir kulüp. Yaptıkları bu zamana kadar hep takdir edilen bir kulüptü. Bu düşüş birden oldu. Süper Lig'den düştük ve geldiğimiz süreçte önümüzü göremiyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırız."



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay (Dk. 71 Renan Diniz), Özkan Taştemur, Hakan Barış, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca (Dk. 67 Doğanay Kılıç), Gökhan Sazdağı (Dk. 51 Andaç Güleryüz), Ahmet Dereli, Eren Keleş

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak (Dk. 64 Fatih Kızılay), Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Hüseyin Topbaş, Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan, Ahmet Karadayı (Dk. 82 Toykan Topuz), Yusuf Akbulut (Dk. 21 Cihan Aydın), Arif Bostancı

Goller: Dk. 31 (Penaltından) ve Dk. 53 Ahmet Dereli, Dk. 57 ve Dk. 76 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Cihan Aydın, Dk. 86 Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)