Lidere ilk çelme
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, ilk fireyi Adanaspor karşısında verdi. Başkent ekibi, üstün olduğu maçta bir puanla yetindi.
KARACİC KORKUTTU
Gol sesinin çıkmadığı müsakabada hücuma daha çok çıkan taraf olan ev sahibi, bulduğu fırsatları harcadı. Karşılaşmanın 34. dakikasında ise Gençlerbirliği kaptanı Selçuk Şahin ile çarpışan Adanaspor kalecisi Karacic, bilinç kaybı yaşadı. İlk müdahalesi sahada yapılan Karacic, devre arasında hastaneye götürüldü.
ERKAN SÖZERİ: TEK KALE OYNADIK
G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Maçlara favori olarak çıkıyoruz ve rakipler bize en iyi şekilde hazırlanıp geliyorlar. İkinci yarıda tek kale oynadık. Tek hedefimiz Süper Lig."
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Toplam 1
Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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