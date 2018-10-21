Lidere ilk çelme – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Lidere ilk çelme

    Lidere ilk çelme

    Sezona müthiş bir başlangıç yapan , ilk fireyi karşısında verdi. ekibi, üstün olduğu maçta bir puanla yetindi.

    Spor Toto 1. Lig'in namağlup lideri G.Birliği, sezonun ilk puan kaybını dün yaşadı. ekibi, 8'de 8 yaparak sahaya çıktığı Adana karşısında 90 dakikadan bir puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, oyunun büyük bölümünde üstün olduğu karşılaşmada beraberliğe razı olurken, zirvedeki yerini de korumayı başardı.

    KARACİC KORKUTTU
    Gol sesinin çıkmadığı müsakabada hücuma daha çok çıkan taraf olan ev sahibi, bulduğu fırsatları harcadı. Karşılaşmanın 34. dakikasında ise kaptanı ile çarpışan kalecisi , bilinç kaybı yaşadı. İlk müdahalesi sahada yapılan , devre arasında hastaneye götürüldü.

    ERKAN SÖZERİ: TEK KALE OYNADIK
    G.Birliği Teknik Direktörü : "Maçlara favori olarak çıkıyoruz ve rakipler bize en iyi şekilde hazırlanıp geliyorlar. İkinci yarıda tek oynadık. Tek hedefimiz ."
    1. 21.10.2018
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