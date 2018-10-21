Altay, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Altay, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz (Dk. 56 Sezer Gündüz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Batuhan Kurt, Berk Kervankıran (Dk. 46 Fatih Kızılay), Cihan Aydın (Dk. 46 Hüseyin Topbaş), Ahmet Karadayı, Melih Berat Arslan, Yusuf Akbulut
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivanov, Gençer Cansev, Özgür Özkaya (Dk. 46 İhsan Furkan Deniz), Aganovic, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 İbrahim Akın), Kappel, Tevfik Altındağ, Ferhat Çulcuoğlu, Paixao (Dk. 74 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 8 ve 56 Kappel, Dk. 13 Paixao (Penaltıdan), Dk. 88 Ferhat Çulcuoğlu (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ali Kemal Yılmaz, Dk. 53 Fatih Kızılay, Dk. 83 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor), Dk. 78 İhsan Furkan Deniz (Altay)
- 21.10.2018 18:58
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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