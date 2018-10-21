Altay, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Altay, deplasmanda 'u 4-0 yendi

    Altay, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi

    1. Lig'in 9. haftasında Altay, deplasmanda 'u 4-0 yendi.

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    Hakemler: Caner Ak, Yılmaz, Murat Temel

    Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Yılmaz, Can Sıkılmaz (Dk. 56 Sezer Gündüz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Batuhan Kurt, Berk Kervankıran (Dk. 46 Fatih ), Cihan Aydın (Dk. 46 Hüseyin Topbaş), Ahmet Karadayı, Melih Berat Arslan, Yusuf Akbulut

    Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivanov, Gençer Cansev, (Dk. 46 ), Aganovic, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 İbrahim Akın), Kappel, Tevfik Altındağ, , Paixao (Dk. 74 Hüsamettin Yener)

    Goller: Dk. 8 ve 56 Kappel, Dk. 13 Paixao (Penaltıdan), Dk. 88 Ferhat Çulcuoğlu (Altay)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Ali , Dk. 53 Fatih Kızılay, Dk. 83 Ahmet Karadayı (), Dk. 78 İhsan Furkan Deniz (Altay)

    1. 21.10.2018 18:58
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