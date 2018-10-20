Gazişehir Gaziantep, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Sarper Barış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Poepon (Dk. 73 Chabbi), Kerim Avcı (Dk. 52 Jefferson) Segbefia, Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Del Valle, Bahadır Çiloğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 83 Dialiba), Emircan Altıntaş (Dk. 90+3 Merthan Açıl), Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 72 Recep Aydın), Atabey Çiçek
Sarı kartlar: Dk. 29 Bahadır Çiloğlu, Dk. 42 Segbefia, Dk. 45+1 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 44 Tarık Tekdal, Dk. 75 Recep Aydın, Dk. 77 Mucahit Albayrak, Dk. 90+4 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
- 20.10.2018 21:37
- Güncelleme: 20.10.2018 21:37
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Gazişehir Gaziantep, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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