Ligde üst üste 3 galibiyet alıp 4'üncü sıraya tırmandıktan sonra o dönem teknik direktörlük görevinde bulunan Osman Özköylü'nün alacaklarla ilgili sert açıklamaları ve ardından takımın yaptığı 1 günlük antrenman boykotuyla sarsılan Denizlispor, moralsiz ve gergin çıktığı Ümraniyespor deplasmanını 3-0 kaybetti. Maçın ardından yönetimle ilgili yine sert açıklamalar yapan Osman Özköylü'nün görevine aynı gün son verilirken, hafta içinde takıma para dağıtılıp moral aşılandı. Teknik direktörlük görevine ligin en tecrübeli isimlerinden Yücel İldiz'i getiren Denizli, ilk maçta Afyon'u yenip Play-Off hattındaki yerini korurken, futbolcular da taraftarlarla aralarındaki buzları eritti.



İlk maçından 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşayan Yücel İldiz, sahada istediklerini uyguladıklarını söyledi. İldiz, "Yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk, takımımla beraber kendi prensiplerimizi koymak istiyorduk. Bu koşullar içerisinde sahaya çıktığımızda oyunun başlangıcında biraz dediklerimizin dışında bocalar gibi oynadık ancak 10'uncu dakikadan sonra istediğimize yakın oynamaya başladık ve golü de bulduk. Devre arasında yaptığımız konuşmalarla ikinci yarı istediğimiz gibi oynamaya başladık. İkinci yarının hemen başında golü bulmak bizi biraz daha rahatlattı. Taraftarın sıcaklığı oyunu etkiledi. İyi başlamak istiyorduk ve başlangıçta 3 puan, 3 gol çok güzel oldu. En güzeli de seyircimizin desteği. Bu destekle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.