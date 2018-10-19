Türk futbolu bunu da gördü!

GÜNGÖREN'de geçtiğimiz hafta sonu 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı. Haznedar ile Yıldıztabya U-15 takımları arasındaki maç yarıda kaldı. Kırmızı kart gören bir futbolcunun yakını sinirlenip, silahla sahaya daldı. Büyük panik yaşanırken, sahadaki herkes kaçıştı. Daha sonra velisi olduğu öğrenciyi alan silahlı kişi, sahadan uzaklaştı.