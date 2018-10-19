Heybeyi dolduralım – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Heybeyi dolduralım

    Heybeyi dolduralım

    Firesiz giden ’nin hocası Sözeri: Heybeyi dolduralım, sonra kredimizi güzel bir yerde kullanırız

    SAHASINDA yarın 'u konuk edecek 1. Lig lideri 'nde hedef seriyi sürdürmek. Teknik patron Erkan Sözeri, "Bir yerde puan kaybedeceğiz ama bunu mümkün olduğunca geç yaşamak istiyoruz. Heybeyi dolduralım ondan sonra puan kaybetme kredimizi güzel bir yerde kullanalım istiyoruz" dedi. Sözeri, 8'de 8 sonrası rakiplerinin kendilerine karşı daha fazla motive olacağını ancak rehavete izin vermeyeceklerini de söyledi.
    1. 19.10.2018
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