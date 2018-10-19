Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Denizlispor, konuk ettiği 'u 3-0 yendi

    Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi

    1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, konuk ettiği 'u 3-0 yendi.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

    Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, (Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk), Aissati, , (Dk. 65 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 82 Gökhan Süzen), , Abdülkerim Bardakcı

    Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 68 Mehmet Güven), , , Abdulkadir Kuzey (Dk. 46 Sinan Özkan), Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 46 Onur Ramazan Toprak)

    Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 48 ve 57 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

    Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk. 82 Yasin Yener, Dk. 86 Bayram Çetin ()

    1. 19.10.2018 21:36
    2. Güncelleme: 19.10.2018 21:36
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