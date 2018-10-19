Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 65 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 82 Gökhan Süzen), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 68 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey (Dk. 46 Sinan Özkan), Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 46 Onur Ramazan Toprak)
Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 48 ve 57 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk. 82 Yasin Yener, Dk. 86 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)
- 19.10.2018 21:36
- Güncelleme: 19.10.2018 21:36
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Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku
Toplam 1
Yorum
konyalı yazık oldu tam formunda iken
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
Toplam 1
Yorum
tepe tepe kullanin adamlarin dogru duzgun alt yapisi yok, herseye atliyorlar, sonra da euro artinca, uefa ya odeyemeyiz diyip sabitliyorlar.rezilsin beinsport
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Hayırlısı olsun.Adalet yerini bulacak inşAllah
Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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