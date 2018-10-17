Süper Lig aşkına – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    aşkına

    Süper Lig aşkına

    Son 3 haftayı puansız kapatan Altay’da Marco Paixao iddia konuştu: Kulüp tarihine yakışır şekilde mücadele edip, ’e çıkacağız.

    Altay'ın gol makinesi Paixao, umut saçtı. 3 haftayı puansız kapatan ekibinin maçıyla çıkışa geçeğini söyleyen Portekizli, "Talihsiz yenilgiler aldık ama önümüzde uzun bir süreç var. Kayıplarını telafi edeceğiz" dedi.

    BAŞARI SÖZÜ
    6 golle krallıkta ilk sırayı alan 34 yaşındaki golcü, "Taraftarlarımızın şüphesi olmasın, her şey yoluna girecek ve bu takımı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Kulübün tarihine yakışanı yapıp, 'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 17.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN