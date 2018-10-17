Süper Lig aşkına
Son 3 haftayı puansız kapatan Altay’da Marco Paixao iddia konuştu: Kulüp tarihine yakışır şekilde mücadele edip, Süper Lig’e çıkacağız.
BAŞARI SÖZÜ
6 golle krallıkta ilk sırayı alan 34 yaşındaki golcü, "Taraftarlarımızın şüphesi olmasın, her şey yoluna girecek ve bu takımı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Kulübün tarihine yakışanı yapıp, Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
Süper Lig aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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