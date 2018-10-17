Gazişehir pusuda – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    pusuda

    Gazişehir pusuda
    Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlüğe getirildiği , Ümraniye maçının hazırlıklarına devam ediyor. Takımın başında ilk sınavını verecek olan Altıparmak, "3 puanla iyi bir başlangıç yapmak istiyorum" diyor.
    1. 17.10.2018
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