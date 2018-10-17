Demir’de iki eksik – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Demir’de iki eksik

    Demir’de iki eksik
    Ligin 9. haftasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan Demir'in dünkü idmanına milli takımda bulunan Pote ile sakat Murat Akın katılmadı.
    1. 17.10.2018
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