Altınordu’ya ikaz – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’ya ikaz

    Altınordu’ya ikaz
    maçı öncesi 'ya uyarı... Oyunculara ikazlarda bulunan teknik direktör , "Rakip genç bir kadroyla sahaya çıkacak. maçında yaptığımız hataları tekrarlamayalım" dedi.
    1. 17.10.2018
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