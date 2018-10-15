Horoz vazgeçmeyecek – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Horoz vazgeçmeyecek

    Horoz vazgeçmeyecek

    Denizli’nin yeni teknik patronu , “Hedeflerimiz için asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz” sözleriyle güven verdi.

    Denizlispor'da 'nün yerine gelen , iddialı konuştu. İlk iki ya da play-off'un peşini bırakmayacaklarını belirten İldiz, "Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Ligin başında sayılırız. Hedeflerimiz için asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

    DENGESİZLİK OLUŞTU
    Afyon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, ve 'de yeni transferlere lisans çıkmadığı hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Maalesef ligimizde bir dengesizlik oluştu. Kaliteye olumsuz yansıdı. Biz sadece kendi işimize bakacağız."
    1. 15.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Horoz vazgeçmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN