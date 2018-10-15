Horoz vazgeçmeyecek
Denizli’nin yeni teknik patronu Yücel İldiz, “Hedeflerimiz için asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz” sözleriyle güven verdi.
DENGESİZLİK OLUŞTU
Afyon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, Karabük ve Eskişehir'de yeni transferlere lisans çıkmadığı hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Maalesef ligimizde bir dengesizlik oluştu. Kaliteye olumsuz yansıdı. Biz sadece kendi işimize bakacağız."
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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