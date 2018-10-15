Giresun İstanbul’da çıkış arıyor – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Giresun ’da çıkış arıyor

    Giresun İstanbul’da çıkış arıyor

    Gelecek hafta 'a konuk olacak , çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

    Geride kalan 8 maçta inişli çıkışlı grafik yaşadıklarını aktaran basın sözcüsü , "Bu maç bizim için hayati önem taşıyor. Kazanarak, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Milli ara bizim için çok iyi oldu. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip, 3 puan hedefiyle 'a gideceğiz" diye konuştu.
    1. 15.10.2018
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