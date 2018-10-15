Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Gazişehir , ile sözleşme imzaladı

    Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir , daha önce anlaştığı ile resmi sözleşme imzaladı.

    ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen ve Başkan Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende, sezon sonuna kadar kendisini kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Kulübü Başkanı Konukoğlu, başarılar dilediği Altıparmak'a olan güvenini aktardı.

    Tecrübeli Altıparmak da Konukoğlu başkanlığındaki yönetime teşekkür ederek, sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşamak istediğini kaydetti.

    1. 15.10.2018 23:12
    2. Güncelleme: 15.10.2018 23:12
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