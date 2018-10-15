Gaziantep ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen ve Başkan Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende, Mehmet Altıparmak sezon sonuna kadar kendisini kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Konukoğlu, başarılar dilediği Altıparmak'a olan güvenini aktardı.

Tecrübeli teknik direktör Altıparmak da Konukoğlu başkanlığındaki yönetime teşekkür ederek, sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşamak istediğini kaydetti.