Altınordu iyi yolda – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    iyi yolda

    Altınordu iyi yolda

    1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , milli maç nedeniyle lige verilen arada ekibi ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak olumlu sinyal verdi.

    karşısında hücumda etkili oynadıklarını, rakibi kalelerine getirmeyip girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör , "Takım savunması adına iyi sinyal verdik. Topun bizde kaldığı süre, rakibi oyundan düşürme, ceza sahasına girme anlamında iyiydik. Sonuçlandırmayla ilgili sıkıntı yaşıyoruz, ilerleyen maçlarda bunu neticelendireceğiz" dedi.

    Ligde 22 Ekim Pazartesi günü evlerinde 2 puan gerilerinde yer alan düşme hattındaki 5 puanlı 'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini vurgulayan Eroğlu, "Galibiyet serisi başlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

    Göztepe maçında burnuna aldığa darbe nedeniyle 16'ncı dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan sağ kanat Murat Uçar'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu karşısında şans verilmesi halinde görev alabilecek. 'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan'ın yanı sıra tedavileri süren forvet Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek.

    1. 15.10.2018 14:09
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