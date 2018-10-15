Altınordu iyi yolda
Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, milli maç nedeniyle lige verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak olumlu sinyal verdi.
Göztepe karşısında hücumda etkili oynadıklarını, rakibi kalelerine getirmeyip girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Takım savunması adına iyi sinyal verdik. Topun bizde kaldığı süre, rakibi oyundan düşürme, ceza sahasına girme anlamında iyiydik. Sonuçlandırmayla ilgili sıkıntı yaşıyoruz, ilerleyen maçlarda bunu neticelendireceğiz" dedi.
Ligde 22 Ekim Pazartesi günü evlerinde 2 puan gerilerinde yer alan düşme hattındaki 5 puanlı Eskişehirspor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini vurgulayan Eroğlu, "Galibiyet serisi başlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.
Göztepe maçında burnuna aldığa darbe nedeniyle 16'ncı dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan sağ kanat Murat Uçar'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu Eskişehir karşısında şans verilmesi halinde görev alabilecek. Altınordu'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan'ın yanı sıra tedavileri süren forvet Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek.
- 15.10.2018 14:09
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Hacısalihoğlu: Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz
Toplam 1
Yorum
Sabo Doğru söylediniz Hacısalihoğlu beyefendi bu şu demek oluyor siz asla şampiyon olamayacaksınız demenin türkçe anlatımı oluyor
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Rıza Çalımbay: "Rizespor maçında galibiyetten başka düşüncemiz yok"
Toplam 1
Yorum
selim taspinar canin sag olsun Riza hoca rizespor a cok emek verdiniz senin uzulmeni istemen insanlah berabere biter mac
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Samsunspor, Süper Lig takımlarıyla yarışıyor
Toplam 1
Yorum
CEMIL KERIM surun samsunspor orasi bile sana fazla amatir olasin insanlah
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