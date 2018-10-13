Altay'da Hüsamettin Yener formayı kaptı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    'da formayı kaptı

    Altay'da Hüsamettin Yener formayı kaptı

    1'inci Lig ekiplerinden 'da forvet , son haftalarda yükselen formuyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

    İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor (D) müsabakalarında 18 kişilik kadroda yer bulamayan 23 yaşındaki futbolcu daha sonra İstanbulspor (D), ve Balıkesirspor Baltok (D) maçlarında oyuna sonradan girdi. Teknik direktör Alper Avcı, son olarak Hüsamettin'i iç sahada oynanan maçında ilk 11'de görevlendirdi. Teknik patron Avcı, "Hüsamettin idmanlarda çok iyi çalıştı ve formayı kaptı" yorumu yaptı. Hüsamettin santrfor olmasına rağmen sağ kanatta görev alabiliyor.

    1. 13.10.2018 13:56
    2. Güncelleme: 13.10.2018 13:58
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