Altay'da Hüsamettin Yener formayı kaptı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forvet Hüsamettin Yener, son haftalarda yükselen formuyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor (D) müsabakalarında 18 kişilik kadroda yer bulamayan 23 yaşındaki futbolcu daha sonra İstanbulspor (D), Adanaspor ve Balıkesirspor Baltok (D) maçlarında oyuna sonradan girdi. Teknik direktör Alper Avcı, son olarak Hüsamettin'i iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görevlendirdi. Teknik patron Avcı, "Hüsamettin idmanlarda çok iyi çalıştı ve formayı kaptı" yorumu yaptı. Hüsamettin santrfor olmasına rağmen sağ kanatta görev alabiliyor.
- 13.10.2018 13:56
- Güncelleme: 13.10.2018 13:58
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
Altay'da Hüsamettin Yener formayı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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