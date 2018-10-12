Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile sözleşmenin karşılıklı feshedilmesinin ardından teknik direktör arayışına giren yeşil-siyahlı kulüp yöneticilerinin, teknik direktörlük için Yücel İldiz ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevi için Yücel İldiz ile Başkanımız Mustafa Üstek arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve prensip anlaşmasına varılmıştır. Yücel İldiz'in pazartesi günü Denizli'ye gelerek kulübümüz ile resmi sözleşme imzalaması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
- 12.10.2018 18:27
- Güncelleme: 12.10.2018 18:28
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
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