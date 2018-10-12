Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Denizlispor, ile anlaştı

    Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı

    1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ile sözleşmenin karşılıklı feshedilmesinin ardından teknik direktör arayışına giren yeşil-siyahlı kulüp yöneticilerinin, teknik direktörlük için ile anlaşma sağladığı belirtildi.

    Açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevi için Yücel İldiz ile Başkanımız Mustafa Üstek arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve prensip anlaşmasına varılmıştır. Yücel İldiz'in pazartesi günü 'ye gelerek kulübümüz ile resmi sözleşme imzalaması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    1. 12.10.2018 18:27
    2. Güncelleme: 12.10.2018 18:28
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