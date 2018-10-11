Hedef 4'te 4
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Hedef 4'te 4

    Hedef 4'te 4

    , hafta sonu yapacakları G.Antep maçını ciddiye aldıklarını belirterek, “4’te 4 yapmak istiyoruz” dedi.

    Taşkın, "Rakibimi geçen seneden birlikte oynama alışkanlığı olan genç bir grup. Amatör ruhla oynuyorlar. Bana göre zor bir maç olacak. Çok ciddiye alacağız. Sezonun en ciddiye alacağımız maçı olacak" dedi ve şöyle devam etti.

    INTIKAM DUYGUSU OLMAYACAK

    Çünkü bu takım geçen sene 'un düşmesine sebebiyet vermiş görüntüsünde. Tabii ki onlar da sahaya çıkıp işlerini yaptılar. Bizde de intikam duygusu, kızma duygusu olmayacak. Biz sahaya Samsunspor olarak çıkıp rakibimizi ciddiye alarak, baskın bir oyunla inşallah bu rakibi de geçip 4'te 4 yapmak istiyoruz."
    1. 11.10.2018
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