Hedef 4'te 4
Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, hafta sonu yapacakları G.Antep maçını ciddiye aldıklarını belirterek, “4’te 4 yapmak istiyoruz” dedi.
INTIKAM DUYGUSU OLMAYACAK
Çünkü bu takım geçen sene Samsunspor'un düşmesine sebebiyet vermiş görüntüsünde. Tabii ki onlar da sahaya çıkıp işlerini yaptılar. Bizde de intikam duygusu, kızma duygusu olmayacak. Biz sahaya Samsunspor olarak çıkıp rakibimizi ciddiye alarak, baskın bir oyunla inşallah bu rakibi de geçip 4'te 4 yapmak istiyoruz."
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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