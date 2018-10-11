Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmaları yapıldı.

İlhan Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumartesi günü Adana Demirspor ile yapacakları hazırlık maçının ve gelecek hafta oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Çalışma tempolarının gayet iyi olduğunu ifade eden Palut, şöyle devam etti:

"Dün ve bugün çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarın yine kuvvet antrenmanımız var. Cumartesi günü de takım ikiye ayrılacak. Bir grup burada antrenman yaparken, bir grupla beraber Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapmak üzere Adana'ya gideceğiz. Osmanlıspor tecrübeli oyunculardan kurulu olan bir takım. Çalışma tempomuzu önümüzdeki günlerde yükseltip, gerekli analizleri yapıp, en hazır şekilde Osmanlıspor maçına çıkarak iyi bir sonuç alacağız."

Palut, takımda Mirkan Aydın, Abdou Karim Samb ve Bakary Nimaga'nın sakat olduğunu sözlerine ekledi.

Kaleci Akın Alkan ise takımda herkesin iyi çalıştığını ve istekli olduğunu söyledi.

Lige adaptasyon sağladıklarını ve bundan sonra çıkış yakalayacaklarına inandıklarını vurgulayan Alkan, "Önümüzde Osmanlıspor maçı var. Zorlu bir ekip. Onlar da son iki hafta maçını kazandılar ve ne kadar iyi olduklarını biliyoruz. İnşallah sahamızda kazanıp çıkışımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.