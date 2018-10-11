Altay'da Sevenoğlu'na vefa gecesi
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Altay'da Sevenoğlu'na vefa gecesi

    Altay'da Sevenoğlu'na vefa gecesi

    ALTAY'da mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini üstlenen eski başkan için vefa gecesi düzenlendi.

    Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) tarafından ilki merhum Erdoğan Tözge için düzenlenen daha sonra yine eski başkanlardan Nafiz Zorlu, ve adına gerçekleştirelen vefa gecelerinde siyah-beyazlı camia bu kez için bir araya geldi. Konak'taki bir otelde yapılan geceye Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın'ın yanı sıra efsane futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu ve katıldı.


    Altay'da 2001 yılında başkanlık koltuğunda oturan, son 2 sezonda asbaşkan olarak 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan Sabri Sevenoğlu'nu ailesi, yakınları, eski ve yeni yöneticiler de yalnız bırakmadı. Altay'a hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Sabri Sevenoğlu, iki sezondur uygulanan doğru stratejinin kulübün hedeflerine varması adına büyük önem arz ettiğini, iyi niyet ve iyi planlamayla atılan adımların olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Gecede davetliler Sabri Sevenoğlu ile yaşıdıkları anıları paylaşarak geçmişe keyifli bir yolculuk yaptı.

    1. 11.10.2018 11:51
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